Даже если бы Александр Лукашенко предложил американцем признать его легитимность в обмен на постепенный выход Белоруссии из ОДКБ и Союзного государства, он бы все равно остался для них токсичным активом. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.

В Вашингтоне понимают, отметил эксперт, что через несколько лет он все равно уйдет со своего поста, но продолжение взаимодействия с ним может подтолкнуть Белоруссию в сторону России.

«Сам по себе звонок по-разному подавался в американских и белорусских СМИ. В США сдержанно это прокомментировали, а в Минске это по понятным причинам преподнесли едва ли не как факт признания легитимности Лукашенко. Хотя американцы четко заявили, что Лукашенко остается легитимным до 5 ноября, а там посмотрим на результаты», — указал Безпалько.

Пока в отношении белорусского кризиса и США, и Россия заняли выжидательную позицию, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.