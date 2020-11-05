Вне зависимости от того, кто будет во главе США, президент Украины Владимир Зеленский не откажется от того, чтобы Вашингтон осуществлял внешнее управление страной. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Зеленский как раз воюет со своим предшественником Петром Порошенко за то, подчеркнул эксперт, чтобы быть «любимой женой султана» в американском посольстве.

«Почитайте его колонку в Financial Times, где он показывает, какой он антироссийский и что решение КС затеяли олигархи типа Порошенко и пророссийские силы (намек на Медведчука)», — указал Погребинский.

Так что Зеленский вполне согласен с внешним управлением и боится, что американцы поверят словам Порошенко, что он и глава его канцелярии Андрей Ермак якобы являются агентами Москвы, пояснил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.