Ранее Зеленский заявил, что если депутаты не поддержат роспуск Конституционного суда, принявшего решение об отмене реестра электронных деклараций и об ограничении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Киев может остаться без международного финансирования, а также без поддержки НАТО и ЕС.
Зеленский как раз воюет со своим предшественником Петром Порошенко за то, подчеркнул эксперт, чтобы быть «любимой женой султана» в американском посольстве.
«Почитайте его колонку в Financial Times, где он показывает, какой он антироссийский и что решение КС затеяли олигархи типа Порошенко и пророссийские силы (намек на Медведчука)», — указал Погребинский.
Так что Зеленский вполне согласен с внешним управлением и боится, что американцы поверят словам Порошенко, что он и глава его канцелярии Андрей Ермак якобы являются агентами Москвы, пояснил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.