Президент Украины Владимир Зеленский воюет со своим предшественником Петром Порошенко за то, чтобы быть «любимой женой султана» в американском посольстве, считает известный украинский политолог Михаил Погребинский

Андрей Золотарёв: В вопросе выборов в США Зеленскому стоит вспомнить о Голобородько © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Михаил Борисович, повлияет ли результат выборов в США на то, чем закончится скандал вокруг Конституционного суда Украины?

— Да, какое-то окончательное решение этой темы, по-видимому, будет принято после того, как будет известен исход американских выборов. Многое будет зависеть от того, кто победит.

Если победит Трамп, то этот кризис будет ограничен какими-то мягкими мерами увещевания. Американское посольство поддержит вариант вроде того, который предлагает Разумков, и постарается свести все на нет.

Если же победит Байден, то тогда будет поддержан вариант Зеленского с тем, чтобы распустить этот состав суда и назначить судей, на этот раз уже прямо управляемых из американского посольства.

- Если победит Трамп, будет ли он зачищать демократических представителей в украинской власти, памятуя о том, сколько хлопот они ему доставили?

— Насколько я в курсе, Трамп человек достаточно злопамятный. По идее, он должен помнить отношение к нему и нынешней, и предыдущей власти. Он, конечно, затаил какую-то обиду.

Но, несмотря ни на что, он человек прагматический. В более важных интересах, чем какая-то Украина, он может сохранять тот статус, который фактически сформирован демократами. Просто ради того, чтобы лишний раз не ввязываться в конфликты.

Тем более что его и дальше будут обвинять в том, что якобы русские сделали его президентом. Если Трамп займет критическую позицию по отношению к нашим ребятам, то это будет интерпретировано как помощь России.

И все же при Трампе не будет бесконечного беспредела, который позволяет себе американское посольство, когда они вызывают на ковер министра и требуют от него не покупать российскую вакцину от коронавируса.

- Можно ли еще надеяться на то, что Трамп договорится с Россией по каким-то важным вопросам?

— Нет, на это надеяться нельзя. Есть вопросы, которые во взаимных интересах могут быть согласованы, например продление на год договора СНВ-3. И то это сложно, поскольку есть компании, которые поддерживают Трампа и лоббируют отказ от этого соглашения. Сложно, но этого я бы не исключал. А все остальное, вроде «Северного потока–2», останется в антироссийском духе.

- Если Байден придет к власти и предложит Зеленскому возобновить прямое внешнее управление Украиной, согласится ли он?

— Так Зеленский и не отказывается от внешнего управления. Он как раз воюет с Порошенко за то, чтобы быть «любимой женой султана» в американском посольстве. Почитайте его колонку в Financial Times, где он показывает, какой он антироссийский и что решение КС затеяли олигархи типа Порошенко и пророссийские силы (намек на Медведчука). Так что он вполне согласен с внешним управлением и боится, что американцы поверят словам Порошенко, что он и Ермак якобы являются агентами Москвы.

- Ждать ли в случае победы Байдена радикализации позиции Украины по Донбассу?

— Нет. Я не думаю, что кто-то в американской власти будет в этом заинтересован. Что значит «радикализация»? Их удержат от решения вопроса военным путем, потому что он закончится разгромом украинской армии. Американцы это прекрасно понимают, они никак не помогут остановить этот разгром. Поэтому они этого не допустят.

Их устраивает вариант «ни мира, ни войны», потому что он не дает возможности смягчить отношения между Европой и Россией. Это то, что им нужно. Поэтому никакой радикализации я не ожидаю.

- А вы вообще разделяете мнение о том, что Трамп якобы изоляционист, а Байден якобы сразу будет пытаться восстановить глобальное доминирование США и везде лезть со своими цветными революциями?

— Нет, я так не думаю. Америка меняется. Кто бы ни стал победителем выборов, элементы трампизма останутся. Даже если победит Байден, больше внимания все равно будет уделяться внутренним проблемам.

Да, в Америке не допустят построения социального государства, но какие-то попытки решения социальных проблем будут. Тем более что впереди кризис, и остановить его иначе будет очень сложно.

Восстановления экспансионистской философии и реализации ее при победе Байдена я не ожидаю. Она будет сдерживаться из-за объективной нехватки ресурсов для того, чтобы двигаться по этому пути.