«Когда вы промочили ноги в луже и на утро у вас заболело горло, это простуда. А когда вы "нашли" вирус гриппа в общественном месте или получили его от сопливого товарища, это ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции», — пояснил врач.
По его словам, в частых ОРВИ у детей нет ничего страшного, дети в коллективе регулярно болеют, и это естественный процесс. Главное — чтобы родители знали, как организовать лечение ребенка, как наладить микроклимат в доме и какие можно использовать лекарства.
Если в помещении находится пациент с вирусной инфекцией, следует часто проветривать, делать влажную уборку, при возможности использовать увлажнитель воздуха, а также поддерживать температуру 16-22 градуса.
При этом знать основы самолечения и при простудном заболевании, и при вирусной инфекции, не отягощенной осложнениями, обязан любой человек, по словам Комаровского. По его мнению, этому стоило бы обучать в школе.