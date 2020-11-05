Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру сказал, как отличить вирусную инфекцию от обычной простуды

«Когда вы промочили ноги в луже и на утро у вас заболело горло, это простуда. А когда вы "нашли" вирус гриппа в общественном месте или получили его от сопливого товарища, это ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции», — пояснил врач.

Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение относительно коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

Если в помещении находится пациент с вирусной инфекцией, следует часто проветривать, делать влажную уборку, при возможности использовать увлажнитель воздуха, а также поддерживать температуру 16-22 градуса.

При этом знать основы самолечения и при простудном заболевании, и при вирусной инфекции, не отягощенной осложнениями, обязан любой человек, по словам Комаровского. По его мнению, этому стоило бы обучать в школе.