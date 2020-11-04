Отмечается, что перед самым отъездом в Азию тест дипломата был отрицательный, но после посещения Камбоджи Сийярто отправился в Таиланд, где в соответствии с местными правилами прибыл в больницу Бангкока, где и получил положительный результат.
«Ведутся переговоры о его возвращении в Будапешт, где он будет помещен на карантин. Коронавирусная болезнь у Сийярто протекает бессимптомно», — говорится в сообщении.
В день местных выборов на Украине Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу «Партия венгров Украины». Киев счел такие действия вмешательством в избирательный процесс и вручил ноту протеста венгерскому послу.
Кроме того, МИД Украины запретил въезд двум венгерским чиновникам из-за скандала на выборах. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение «жалким и бессмысленным».