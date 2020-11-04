Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил положительный результат теста на коронавирус во время официального визита в Азию. Об этом 4 октября сообщает издание Hungary Today.

Венгрия и Украина: «Было бы хорошо, если бы Байден ответил...» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Ведутся переговоры о его возвращении в Будапешт, где он будет помещен на карантин. Коронавирусная болезнь у Сийярто протекает бессимптомно», — говорится в сообщении.

В день местных выборов на Украине Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу «Партия венгров Украины». Киев счел такие действия вмешательством в избирательный процесс и вручил ноту протеста венгерскому послу.

Кроме того, МИД Украины запретил въезд двум венгерским чиновникам из-за скандала на выборах. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение «жалким и бессмысленным».