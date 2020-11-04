Бывший вице-президент США Джо Байден назвал свою внучку Финнеган именем своего покойного сына Бо

Перед тем, как выступить с телеобращением к нации из Делавэра, кандидат в президенты от Демократической партии провёл встречу со сторонниками в Филадельфии.

Сначала бывший вице-президент США Джо Байден решил представить публике членов своей семьи, которые приехали вместе с ним, но смог сделать это лишь с третьей попытки. Политик сказал, что рядом с ним стоит Бо Байден. Так звали его старшего сына, который умер в 2015 году от рака мозга, ветеран войны в Ираке, генеральный прокурор штата Делавэр, он был надеждой и опорой отца. Затем Джо Байден исправился и сказал, что это дочь Бо, Натали. На самом деле это была его другая внучка — Финнеган, дочь младшего сына Хантера. «У дедушки деменция»: Мирзаян рассказал, чем победа Байдена в США грозит России © РИА Новости, Нина Зотина

Это не первый подобный случай. В марте на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе Байден представил собравшимся сестру Валери, а рукой показал на свою супругу Джилл, заметив оплошность, он постарался перевести это в шутку, сказав, что женщины поменялись местами и подставили его. Кроме того, в конце октября на одном из онлайн-мероприятии Байден два раза назвал Трампа не Дональдом, а Джорджем, возможно, перепутав его с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

Республиканцы регулярно заявляют, что Байден не может быть президентом страны, потому что страдает старческим слабоумием.