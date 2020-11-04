В частности, ситуация меняется в Техасе — в традиционно республиканском штате Трамп вернул себе лидерство. По данным на 05:40 по Москве глава государства опережал Байдена больше, чем на процент — 50,1 против 48,6. Там на кону голоса 38 выборщиков.
Трамп также впереди в ключевом штате Огайо (где голосуют 18 выборщиков) там у него 50,2% против 48,5% у Байдена. Республиканец также пока впереди в колеблющихся Флориде, Джорджии и Висконсине и почти догнал демократа в Северной Каролине, где оба кандидата набирают более 49%
3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борется действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.