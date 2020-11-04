Грузины хотят появления новых лиц в политике, но в условиях их отсутствия они будут по-прежнему предпочитать правящую партию оппозиционным. Об этом основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

В Грузии прошли парламентские выборы, Саакашвили готовит бунт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%.

Сихарулидзе напомнил, что Саакашвили ушел из грузинской политики, так как по многим вопросам, как казалось людям, он провалился, но при этом его партия на всех выборах за последние восемь лет всегда занимала второе место с результатом 22-25%.

«Популярна не личность Саакашвили, а его взгляды. Не надо путать его успехи и достижения с тем, что люди не хотят повторения того, что уже было. То есть никто не хочет возвращения ни Эдуарда Шеварднадзе, ни Звияда Гомсахурдии, ни Михаила Саакашвили. Нам нужны новые лица», — заявил политолог.

При этом он отметил, что у «Грузинской мечты» тоже нет новых лиц, но до тех пор, пока у нее и у «Единого национального движения» будет сохраняться такая ситуация, большинство голосов будет у правящей партии.

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