В воскресенье, 2 ноября, в Грузии прошли выборы в парламент страны. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%.
Сихарулидзе напомнил, что Саакашвили ушел из грузинской политики, так как по многим вопросам, как казалось людям, он провалился, но при этом его партия на всех выборах за последние восемь лет всегда занимала второе место с результатом 22-25%.
«Популярна не личность Саакашвили, а его взгляды. Не надо путать его успехи и достижения с тем, что люди не хотят повторения того, что уже было. То есть никто не хочет возвращения ни Эдуарда Шеварднадзе, ни Звияда Гомсахурдии, ни Михаила Саакашвили. Нам нужны новые лица», — заявил политолог.
При этом он отметил, что у «Грузинской мечты» тоже нет новых лиц, но до тех пор, пока у нее и у «Единого национального движения» будет сохраняться такая ситуация, большинство голосов будет у правящей партии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.