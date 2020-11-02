В Грузии после парламентских выборов сложилась уникальная ситуация, когда прозападные силы выступили против позиции США, считает политолог Арчил Сихарулидзе

Об этом основатель SIKHA foundation рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В воскресенье, 2 ноября, в Грузии прошли выборы в парламент страны.

Правящая партия «Грузинская мечта» получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%. Кроме того, в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.

Лидеры оппозиционных партий объявили итоги выборов сфальсифицированными и призвали своих сторонников выйти на улицу с массовыми протестами.

- Арчил, можно ли доверять итогам подсчета голосов?

— По оценкам европейских наблюдателей, выборы прошли в конкурентных условиях и люди сумели выразить свое общее отношение к политическим процессам. Нарушения были, но они всегда есть в Грузии. Если бы не было нарушений, мы бы уже были европейским государством.

Сихарулидзе объяснил, почему «Грузинская мечта» всегда побеждает Саакашвили © кадр из видеоУкраина.ру

Это может кому-то не нравиться, но «Грузинская мечта» уже получила половину голосов в парламенте. То есть им нужен лишь один голос, чтобы в одностороннем формате сформировать правительство, что они и сделают. В большинстве округов Тбилиси, где подтасовать результаты выборов невозможно, они также лидируют, кроме одного округа.

- Оппозиция, несмотря на то что выборы признают ОБСЕ и посольства западных стран, планирует акции протеста. Есть ли ресурсы для противостояния у партии Саакашвили «Сила в единстве»?

— Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» уже призвал не учитывать мнение посольства США и идти на революцию. Это уникальный случай, когда силы, которые считают себя прозападными, открыто выступают против позиции США.

Коронавирус очень помогает нынешней власти, идет вторая волна, люди боятся выходить на улицу. Вчера на улицах было от 500 до тысячи человек. В Грузии такими темпами революции никогда не происходят.

Чтобы произошла революция, нужно две вещи: первая — это более 100 тысяч человек, а я на таких митингах бывал, но они были против Саакашвили. Против этой власти никогда такого митинга не было.

Второе — это готовность людей идти на штурм зданий и неготовность власти противостоять этому.

Утро на Украина.ру: Украина выходит из-под внешнего влияния, США готовятся к выборам © скриншот видео Украина.ру

Но на мой взгляд нет ни одного нарушения, которое можно было бы опротестовать в суде.

В Грузии многое решается в столице. Оппозиция полностью проиграла столицу. Во всех округах Тбилиси выигрывает «Грузинская мечта» и с солидным перевесом. К сожалению, многие оппозиционные силы создали себе виртуальную реальность. Они жили на протяжении многих лет в матрице на своих телеканалах, как и наша власть. Поэтому для них это казалось фиаско. Они были полностью уверены в том, что выиграют и на следующий день сформируют правительство.

- Тем не менее партия Михаила Саакашвили получила второй результат на этих выборах, несмотря на то что лидер находится за границей, как Светлана Тихановская в Белоруссии.

— Думаю, что здесь параллель неправильная, потому что Михаил Саакашвили был президентом в отличие от Тихановской. Он многое сделал для страны, в отличие от Тихановской, которая является более революционной фигурой.

Утро на Украина.ру: возвращение блудного Саакашвили, Белоруссия нестабильности

Это очень легко объяснить, потому что до 30% активных избирателей страны считают, что Саакашвили добился большего, чем испортил. Однако, как оказалось, в Грузии больше людей, которые считают наоборот.

Популярна не личность Саакашвили, а его взгляды. Не надо путать его успехи и достижения с тем, что люди не хотят повторения того, что уже было. То есть никто не хочет возвращения ни Эдуарда Шеварднадзе, ни Звияда Гомсахурдии, ни Михаила Саакашвили. Нам нужны новые лица.

К сожалению, у «Грузинской мечты» тоже нет новых лиц. Но до тех пор, пока будет выбор межу Саакашвили и «Грузинской мечтой» большинство будет голосовать за «Грузинскую мечту».