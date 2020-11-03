Стратегически для России кандидат от демократов Джо Байден выгоднее, чем действующий президент, республиканец Дональд Трамп. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Выборы президента США: Байден лидирует благодаря женщинам и пожилым людям, но Трамп способен на сюрпризы © REUTERS, Kevin Lamarque Байден слабый политик с плохим здоровьем, а кроме того, на него есть большое количество компромата.

«Это обвинения в коррупции, во лжи, потому что Байден отрицал, что получал деньги от операций своего сына, которые тот вел на Украине и в Китае. Есть все основания считать, что демократы будут долго страдать от нападок республиканцев в связи с этими обоснованными обвинениями. Поэтому Байдену будет не до внешней политики», — рассказал эксперт.

Байден — это человек, при котором распад Америки продолжится. У Байдена в отличие от Трампа нет положительной программы развития американской экономики.

«Это значит, что все негативные процессы, которые шли в США в последнее время, пойдут по нарастающей. Это спад экономики, недовольство населения падением уровня жизни, непонятная энергетическая политика, потому что за демократами стоят лоббисты альтернативной энергии, ветряков и солнечных батарей. А одна из основ энергетической стабильности США — это сланцевая нефть, добыча которой приводит к плохим последствиям для экологии», — сказал экономист.

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Выборы президента США проходят 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.