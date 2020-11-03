Если президентом США станет Джо Байден, то в ближайшие годы он будет вынужден бороться за выживание, поэтому ему будет не до внешней политики, считает экономист Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне выборов президента США произошло падение курса российской валюты. В понедельник, 2 ноября, курс доллара впервые с марта превысил 80 рублей. Некоторые эксперты полагают, что в случае победы Джо Байдена рубль ослабнет еще больше.

- Алексей Николаевич, согласны ли вы с такой точкой зрения? Что на самом деле влияет на курс рубля?

— Падение рубля не связано с Байденом, оно связано с пандемией и с тем, что все больше стран уходит на карантин. Там вводится комендантский час, закрываются бизнесы, из-за этого подвижность людей на территориях резко снизится, кроме того, не открываются в том темпе, в котором предполагалось, международные перевозки.

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Так как рубль привязан к нефти, спекулянты решили поиграть против рубля, но главное основание — это, конечно, не Байден, а карантин и потенциальные проблемы на рынке нефти.

- А кто более выгоден для России в кресле президента США: изоляционист Трамп или глобалист Байден?

— Стратегически для России Байден выгоднее, чем Трамп. Потому что Байден слабый и останется таким после выборов. Во-первых, он нездоров, а во-вторых, на него есть куча компромата. Есть все основания считать, что республиканцы проделают с Байденом то же самое, что демократы проделали с Трампом, когда он победил на выборах в 2016 году.

Это обвинения в коррупции, во лжи, потому что Байден отрицал, что получал деньги от операций своего сына, которые тот вел на Украине и в Китае. Есть все основания считать, что демократы будут долго страдать от нападок республиканцев в связи с этими обоснованными обвинениями. Поэтому Байдену будет не до внешней политики.

Выборы президента США: Байден лидирует благодаря женщинам и пожилым людям, но Трамп способен на сюрпризы © REUTERS, Kevin Lamarque BLM-движения («Жизни черных важны» — антирасистское движение цветного населения США. — Ред.). Если бы не коронавирус, он выиграл бы с большим отрывом.

У Байдена такой положительной программы нет, это значит, что все негативные процессы, которые шли в США в последнее время, пойдут по нарастающей. Это спад экономики, недовольство населения падением уровня жизни, непонятная энергетическая политика, потому что за демократами стоят лоббисты альтернативной энергии, ветряков и солнечных батарей. А одна из основ энергетической стабильности США — это сланцевая нефть, добыча которой приводит к плохим последствиям для экологии.

Поэтому считать, что Байден будет давить на Россию и у нас все будет плохо, — неправильная точка зрения.

Недавно советник Трампа Роберт О'Брайен заявил, что США исчерпали набор санкций против России. То есть вводить их можно и дальше, но они будут вредить американской экономике и отношениям с союзниками, как это было с «Северным потоком-2».

- Как же тогда быть с воинственными заявлениями Байдена о том, что Россия — главный враг США, а Китай — лишь главный конкурент?

— Это попытка реанимировать миф холодной войны. Согласно недавнему исследованию Института Гэллапа, Россия в приоритете американского общественного мнения занимает одно из последних мест. Россия простым американцам неинтересна.

Заявления о том, что Россия — враг, это предвыборная болтовня, которая сейчас уже не работает. Это для нас очень хорошо, потому что внимание к России будет снижаться и нас оставят в покое.

Что касается отношений с Китаем, Трамп был настроен на экономическую войну, Байден скорее всего попытается нормализовать эти отношения, но полностью снять все противоречия ему не удастся. Потому что Китай и США — это две крупнейшие экономики, которые борются за гегемонию в мире.

В геополитических раскладах Россия выглядит скорее как союзник Соединенных Штатов. Потому что Россия точно экономический конкурент США, а стратегическое сотрудничество с Россией может дать много плюсов. Вполне возможно, что такая точка зрения будет преобладать, и мы увидим улучшение американо-российских отношений.

- А в каких направлениях может проявиться сотрудничество США и России?

— Например, союзничество в сфере безопасности, потому что мир становится все более опасным местом, чем это было до сих пор, и Россия может выступить одной из основ глобальной безопасности в будущем.

Во-вторых, есть проекты строительства транспортных коридоров. Например, это эксплуатация Арктики. Специалисты всерьез думают о строительстве железнодорожного моста через Берингов пролив, который даст возможность быстрой циркуляции товарных потоков между Евразией и Северной Америкой. Технически этот проект абсолютно осуществим. То есть это ряд направлений, где сотрудничество США и России напрашивается и будет полезным для обеих стран.

- Кто должен занимать пост президента США, чтобы стало возможно осуществить эти проекты? Демократ или республиканец?

— Сейчас это невозможно ни при Трампе, ни при Байдене. Трамп будет проводить свою прежнюю политику: Америка превыше всего. В этой конструкции все остальные страны — это инструменты, которыми надо воспользоваться. А если они к этому не готовы, то их надо сломать. Это жесткая политика, которая направлена на подавление любого сопротивления.

Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

И отношения с Америкой будут не очень хорошими ни при том, ни при другом потенциальном победителе. Но если мы говорим о стратегическом сотрудничестве, о длинной перспективе на 10-20 лет, тогда эти проекты могут сыграть, но это будет уже при других людях.

Для того чтобы Америка стала партнером, она должна решить свои внутренние проблемы. В ближайшие 10-20 лет США будут поглощены внутренней перестройкой, потому что концепция общества и власти, которая складывалась в Америке последние 50-100 лет, неэффективна.

Конфликт между демократами и республиканцами — это проявление серьезного внутреннего социально-экономического кризиса. Денег не хватает на всех. Денег не хватает демократам и республиканцам, черным, денег не хватает бедным. У Америки нет денег на Украину, Польшу и Прибалтику, она не может их подкармливать, чтобы те оставались союзниками.

- Вы говорите, что США в ближайшие годы будет не до внешней политики. Что же тогда произойдет с русофобскими режимами Украины и Прибалтики?

— Все постсоветское пространство ожидает неприятный сюрприз. Они останутся без западного хозяина, который говорил им, что делать. Это будет не только Прибалтика и Украина. На постсоветском пространстве очень многие любили играть в многовекторность. Это не только белорусы и украинцы, это и среднеазиатские государства, те же самые киргизы.

Алексей Дзермант: Байден может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

Одна из стран, в которых идет потенциальный слом русофобского режима, — это Польша. Нынешнее женское движение наслоилось на другие социально-экономические антиправительственные движения. Потому что та социально-экономическая политика, которая проводилась польской властью, привела Польшу к серьезному кризису.

Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим поворот Польши в сторону нормальных отношений с Россией. Если говорить о Прибалтике, то Европа в условиях кризиса будет избавляться от самых слабых. Прибалты обнаружат, что у них нет другого пути, кроме налаживания отношений с Россией, потому что Европа и США в них больше не заинтересованы в качестве союзников и точки опоры в Европе.

Лукашенко и украинские руководители обнаружат, что интерес Запада к Белоруссии и Украине резко снижается. То есть Европа не готова платить за русофобию. Это вызовет стабилизацию отношений на постсоветском пространстве, потому что единственной точкой притяжения останется Россия. И если вы хотите сохранить свое социально-экономическое развитие, то единственный путь — это интеграция с Россией. Для России это будет хорошо, потому что исчезнет необходимость перетягивания каната на постсоветском пространстве.