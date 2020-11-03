Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов констатировал, что в США происходит процесс саморазрушения - в стране применяются те же технологии, что при госпереворотах зарубежом

Всё идёт к тому, что после закрытия избирательных участков в американских городах начнутся столкновения сторонников двух политических партий.

«По сути в США на выборах 2016 года дезавуировали известную истину о том, что единственная страна в мире, где невозможна «цветная революция» — это США, потому что там нет американского посольства. Такое ощущение, что в 2016-м это пресловутое американское посольство в США всё-таки возникло, и те механизмы или технологии передёргивания выборов — за границей в интересах США, а в США в интересах Демократической партии, представители которой и прославились по всему миру как специалисты по «цветным переворотам» — удивительным образом стали реализовываться в самих Соединённых Штатах», — заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Мухин: «Цветная революция» вернулась к истокам, в США © РИА Новости, Нина Зотина

По словам политолога, хотя и действующий президент США Дональд Трамп, и бывший вице-президент страны Джо Байден говорят, что в случае необходимости будут оспаривать в судах, но степень разогрева в обществе такова, что люди пойдут на улицу с личным оружием. Мартынов подчеркнул, что элементы гражданской войны уже на лицо, как бы их ни пытались запаковать в какие-то красивые обёртки и убедить, что это нечто другое, например, следствия пандемии или психоз в обществе.

«Выбор стоит не перед какими-то концептуальными вещами — конкуренцией, конкурсом идей и концепций, видения будущего страны — на самом деле американцы выбирают между тем, кто хуже: Байден или Трамп. Это совсем не та Америка, которую мы помним в начале 1980-х и начале 1990-х годов, с невероятной скоростью происходит деградация американского политического класса. Почему это происходит? Хороший вопрос. Возможно, напившись крови «цветных революций» по всему миру, они слегка сошли с ума. Я не знаю, почему они сами разрушают то, что у них было, но это факт — идёт процесс саморазрушения», — сказал Мартынов.

Ситуация в США настолько взрывоопасна, что, как сообщил в конце октября и.о. заместителя министра внутренней безопасности Кен Кучинелли, два подразделения ведомства — отряды спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля и Службы иммиграционного и таможенного контроля — приведены в состояние готовности к действиям в условиях беспорядков и помощи другим правоохранительным органам, как это было летом во время акций протестов против расового неравенства. Кроме того, некоторые магазины накануне выборов прекратили продажу оружия и бит, а люди заколачивают окна домов фанерой, опасаясь погромщиков.