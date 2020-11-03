Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, который ранее был адвокатом экс-президента Виктора Януковича, не писал заявление об отставке и не знал о подготовке приказа о его увольнении. Об этом 3 ноября сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГБР

«Бабиков не писал заявление об уходе, и оснований, предусмотренных законом, нет… Более того, даже не ознакомив с приказом, объявляют конкурс на эту должность», — сказал он.

Также отмечается, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении заместителя директора Александра Бабикова из-за его активной позиции по ряду дел, в том числе в расследовании срыва операции по задержанию в Белоруссии 22 россиян, воевавших в Донбассе на стороне Народных республик.

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Глава ведомства Александр Новиков заявил о конфликте интересов. Сообщалось, что в случае назначения Бабикову передадут аудит дел Майдана, когда их получит ГБР.

Бабиков отрицал, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько «технических документов» в делах других адвокатов Януковича.