Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает любые поставки оружия. Об этом 3 ноября он написал в обращении к Сарику Андреасяну в своем Telegram

Ранее Андреасян заявил, что Зеленский продал Азербайджану запрещенные виды вооружения, с помощью которых подконтрольные Баку войска убивали армянских детей.

«Не надо брать на себя роль носителя чужих фейков… Тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще… Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду», — написал Зеленский.

Поражение Зеленского. Обзор политических событий на Украине 23-29 октября © president.gov.ua руки в крови, уверен режиссер.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Азербайджанские вооруженные силы применили в субботу 31 октября в Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным Женевскими конвенциями, сообщили в Минобороны Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В данный момент события развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.