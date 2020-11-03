Ранее Андреасян заявил, что Зеленский продал Азербайджану запрещенные виды вооружения, с помощью которых подконтрольные Баку войска убивали армянских детей.
«Не надо брать на себя роль носителя чужих фейков… Тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще… Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду», — написал Зеленский.
С Зеленским Андреасян знаком много лет. Они были друзьями. Андреасян вспомнил время, когда Зеленский был актером и «человеком с большим сердцем». Теперь же у него, как и украинских властей в целом, руки в крови, уверен режиссер.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Азербайджанские вооруженные силы применили в субботу 31 октября в Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным Женевскими конвенциями, сообщили в Минобороны Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.
В данный момент события развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.
Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.