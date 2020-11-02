Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев предположил, что фосфорные боеприпасы поставляет Азербайджану Украина, которая использовала эти запрещенные вооружения против жителей Донбасса.
Андреасян вспомнил время, когда Зеленский был актером и «человеком с большим сердцем», теперь же у него, как и украинских властей в целом, руки в крови, уверен режиссер.
«Помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал "будь вежлива — это человек" (…). Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем (…) А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось — это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив — это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом», — написал он.
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Вова, привет @zelenskiy_official! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал «будь вежлива — это человек», помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей и даже выяснилось, что мы назвали своих мальчиков одинаковыми именами Марк. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось — это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив — это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ. #армения #арцах #stopazerbaijansaggression #stopaliyev
С Зеленским он дружил много лет, однако теперь уже не может гордиться этой дружбой.
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