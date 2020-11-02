Президент Украины Владимир Зеленский продал запрещенные вооружения Азербайджану, с помощью которых подконтрольные Баку войска убивали армянских детей, написал кинорежиссер Сарик Андреасян на своей странице в Instagram

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев предположил, что фосфорные боеприпасы поставляет Азербайджану Украина, которая использовала эти запрещенные вооружения против жителей Донбасса.

Андреасян вспомнил время, когда Зеленский был актером и «человеком с большим сердцем», теперь же у него, как и украинских властей в целом, руки в крови, уверен режиссер.

«Помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал "будь вежлива — это человек" (…). Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем (…) А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось — это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив — это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом», — написал он.

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Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Азербайджанские вооруженные силы применили в субботу 31 октября в Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным Женевскими конвенциями, сообщили в Минобороны Армении.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.