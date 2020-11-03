Какое-то время после выборов США будет не до экспорта демократии в другие страны, потому что победа как Джо Байдена, так и Дональда Трампа приведет к расколу американского общества. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

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