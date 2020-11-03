«Победа Байдена или Трампа приведет к конфликтам или расколам. Им будет не до экспорта демократии, а потом, возможно, вернутся к этому. Но что посеешь, то и пожнешь. Экспорт либеральных идей привел к тому, что американцы сами в них поверили, а поверив в них, хотели навязать их своему обществу, что вызвало большие внутренние разногласия в США», — заявил эксперт.
На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.