Президент США Дональд Трамп сделал для России столько хорошего, сколько не делал ни один глава американского государства за последнее время. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

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Куда более важным, по словам Мирзаяна, является аспект регионального американо-российского взаимодействия.

«И тут нам Трамп сильно подсобил. Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас, спасибо ему большое. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке. Трамп готов конфликтовать с Турцией. Спасибо Трампу, потому что Турция нам тоже враг сегодня… Трамп пошел на сделку с Северной Кореей, снизив риск ядерной войны на Корейском полуострове. Трамп пошел на конфликт с Китаем», — перечислил эксперт.

Поэтому, по его словам, «Трамп — наш президент».

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша — старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.