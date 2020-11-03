Он не стал отрицать, что выход США из соглашения по стратегическим вооружениям был негативным решением, однако, по мнению эксперта, значение стратегической стабильности для российско-американского переговорного процесса преувеличено.
Куда более важным, по словам Мирзаяна, является аспект регионального американо-российского взаимодействия.
«И тут нам Трамп сильно подсобил. Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас, спасибо ему большое. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке. Трамп готов конфликтовать с Турцией. Спасибо Трампу, потому что Турция нам тоже враг сегодня… Трамп пошел на сделку с Северной Кореей, снизив риск ядерной войны на Корейском полуострове. Трамп пошел на конфликт с Китаем», — перечислил эксперт.
Поэтому, по его словам, «Трамп — наш президент».
На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша — старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.