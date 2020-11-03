По идее, победа Джо Байдена на выборах должна усилить конфликтность в американо-российских отношениях, но на практике все может быть иначе. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года Дональд Трамп — оспорит результаты выборов, что повлечет за собой протесты, загасить которые с помощью «внешнего врага» не получится.

«Во-вторых, даже если предположить, что Байден победит, нет никаких гарантий, что Байден будет править. Потому что дедушка плох, мягко говоря, у дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу, а править при нем будут другие люди. Возможно, вице-президент, если он умрет, возможно, кто-то из его окружения. Нужно смотреть, кто будет при нем госсекретарем, кто будет главой администрации, советником по национальной безопасности и так далее», — отметил Мирзаян.

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

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