Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за пандемии COVID-19. В частности, республика продлит приостановление безвизового режима для жителей 57 стран, а также сократит число рейсов в Турцию. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба правительства

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan Аскара Мамина состоялось селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, где были приняты решения по ужесточению контроля на границе.

«Продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Казахстана.

Кроме того, было принято решение с 9 ноября сократить число международных рейсов в Турцию.

В большинстве регионов Казахстана в настоящий момент наблюдается рост числа заражений коронавирусом. С 19 октября по 1 ноября COVID-19 был выявлен у 3352 человек.