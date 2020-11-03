Ответить на вопрос о доходах певицу вынудил один из ее подписчиков, который спросил певицу в соцсетях, может ли мужчина, зарабатывающий 50 тысяч рублей в месяц, рассчитывать на внимание такой женщины, как Седокова.
«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000?», — ответила артистка.
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Stop playing with your body, lady Stop feeling like you're not enough Stop feeding into the haters Stop and give yourself some love Stop staring at the mirror getting faded Saying you won't fall in love Stop trusting in those fake idiots Trust me they don't give a fuck I love my body, I love my skin I am a goddess, I am a #QUEEN
По ее мнению, мужчина в такой ситуации будет себя чувствовать очень некомфортно. К слову, супруг певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма, играет в российской команде «Химки», но размер его зарплаты остается коммерческой тайной клуба.
Седокова и Тимма в браке почти 2 месяца. Спортсмен сделал ей предложение, несмотря на большую разницу в возрасте (ей 37 лет, ему — 28) и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.
Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.