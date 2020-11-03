Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что зарабатывает в месяц сумму, почти равную стоимости квартиры в Москве, информацию артистка обнародовала в переписке с одним из поклонников в Instagram 1 ноября

Ответить на вопрос о доходах певицу вынудил один из ее подписчиков, который спросил певицу в соцсетях, может ли мужчина, зарабатывающий 50 тысяч рублей в месяц, рассчитывать на внимание такой женщины, как Седокова.

«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000?», — ответила артистка.

По ее мнению, мужчина в такой ситуации будет себя чувствовать очень некомфортно. К слову, супруг певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма, играет в российской команде «Химки», но размер его зарплаты остается коммерческой тайной клуба.

Седокова и Тимма в браке почти 2 месяца. Спортсмен сделал ей предложение, несмотря на большую разницу в возрасте (ей 37 лет, ему — 28) и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.

Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.