Администратора Telegram-чата «Минск. Перекрытие дорог» задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова

Война символов. Как и почему в Белоруссии бело-красно-белый флаг вступил в конфликт с красно-зеленым © REUTERS, Stringer

В чате, который он администрировал, состояло около двух тысяч человек.

По словам Чемодановой, арестованный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий, рассчитывал нужное количество участников, давал инструкции по поведению и распределял роли.

«В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы», — объяснила представитель МВД.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента, а некоторые признали главой государства Тихановскую.

25 октября истек срок ультиматума лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту Александру Лукашенко. По плану Тихановской сторонники оппозиции должны перейти к общенациональной забастовке и блокировке дорог в Белоруссии.