Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может самостоятельно решать вопрос относительно визита главы католической церкви в страну, сообщило агентство БелТА 2 ноября

«Я не против, чтобы и Папа Римский, не говоря уже о нашем Патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Папа Римский — руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и православной церкви», — подчеркнул Лукашенко.

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Его слова прозвучали на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

Ранее белорусские власти запретили въезд в страну главе местного отделения католической церкви, что вызвало недовольство в Ватикане.