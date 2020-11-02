«Я не против, чтобы и Папа Римский, не говоря уже о нашем Патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Папа Римский — руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и православной церкви», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусские власти «разворошили» Ватикан: Святой престол пытается вернуть домой изгнанного священника
Белорусские власти «разворошили» Ватикан: Святой престол пытается вернуть домой изгнанного священника
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По словам руководителя республики, православная церковь является главной конфессией страны, и, если «патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем».

Его слова прозвучали на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

Ранее белорусские власти запретили въезд в страну главе местного отделения католической церкви, что вызвало недовольство в Ватикане. 