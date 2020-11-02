Конституционный суд Украины (КСУ) в экстренном порядке, без предварительного анонса, объявил о своем заседании в понедельник для рассмотрения вопроса о земле. Об этом 2 ноября сообщается на сайте суда

Начало заседания — в 12.00 (13.00 по мск). Как заявил экс-депутат Рады Сергей Лещенко в Telegram, рассмотрение вопроса проходит с нарушениями регламента КСУ.

«Ожидается, что отмена земельной реформы нужна для того, чтобы вместе с заговорщиками Тупицкого голосовал судья по квоте "Батькивщины" Сергей Сас. Представление в КС по земле подали фракция Юлии Тимошенко в полном составе вместе с группой "За будущее". Докладчик по делу — тот же Сас, который до избрания в КС был депутатом "Батькивщины"», — написал Лещенко.

Тимошенко будет в суде мешать Зеленскому подписать закон о рынке земли © ba.org.ua

Ранее в отношении судей КСУ Национальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила ряд дел. Спустя несколько дней суд принял решение, что Национальное агентство по противодействию коррурции (НАПК) было создано незаконно.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов.

Он поручил Кабмину разработать проект судебной реформы, которую проведут для «очистки» украинских судов. Зеленский также внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ, который должна рассмотреть Рада.

Европа грозит Зеленскому «плохими последствиями» за чрезмерную борьбу с коррупцией © president.gov.ua

В апреле был принят закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию. До принятия закона на Украине проходили массовые протесты против открытия рынка земли сельскохозяйственного значения.

Утверждалось, что партия власти за неимением средств в бюджете решила пополнить его с помощью продажи украинской земли иностранцам, а также потому, что обещала это МВФ.

Принятый Радой закон предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями. Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.