«Настроение — г…о. Вот реально, чувствуешь себя г….м, которое пытается улыбаться, словно начиталось книг по позитивной психологии, Но ничего не поняло, кроме как: в любой ситуации — улыбайся. Я когда встречаю людей, у которых всё всегда хорошо, и на устах цветет блаженная улыбка — хочется заорать: очнись, потеряшка, мир несправедлив, а жизнь — иногда боль», — написала Монро.
Так травести-дива прокомментировала жизнь на карантине, заодно пожаловавшись на соцсети, которые напоминают важные события, и спросила у подписчиков как отключить эту функцию — «словно поминки по прошлой жизни».
Пожаловалась артистка на то, что в период карантина она не просто ничего не сделала, но и набрала 4 килограмма, поэтому рассказала подписчикам, что отправляется на турник, а поклонникам пока предложила посмотреть фото «из прошлой жизни».
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Настроение — 💩. Вот реально, чувствуешь себя г@вном, которое пытается улыбаться, словно начиталось книг по позитивной психологии, Но ничего не поняло, кроме как: в любой ситуации — улыбайся. Я когда встречаю людей, у которых всё всегда хорошо, и на устах цветет блаженная улыбка — хочется заорать: очнись, потеряшка, мир несправедлив, а жизнь — иногда боль. Но, чересчур эмоциональное восприятие других людей, их образа жизни, той же внешности — это впервую очередь наша проблема. Поэтому если кто-то и что-то бесит, загляните веутрь себя. (Хакамада заткнись 😠) Просто google photo напомнил, что год назад я тусила в Амстере (как отключить на хер эти напоминалки? Словно поминки по прошлой жизни.) И я зачем-то полезла в галерею. Мало того, что с утра размышляю, что год про@бан. Ничего существенного Не сделала, проекты не закончила, Еще и +4кг На талии. Хвала оверсайзу 🤗 У вас тоже? Хотя все астрологии наконец-то обещают оттепель в социуме, и в скором времени жизнь вернется в докарантинное русло. Но, глядя на сводки новостей и слушая очередные прогнозы, понимаю, что до весны сидим и не жужжим, рассматривая фото из прошлой жизни… Я понимаю, что всё временно, и все заинтересованы в активном круговороте людей в мире, а значит и денег, Но как же за@бала (я два раза матюкнулась, сорри) эта история с вирусом. На кого в суд подать, Кто виноват!? Наверное я вернулась в стадию гнева 😠 отлично. Это иногда полезно. Пойду на турник, картизол сброшу, а вы пока рассматривайте фото прекрасного Амстердама, который входит в пятерку городов, в которые я с удовольствием хочу возвращаться снова и снова. Париж Венеция Амстер Флоренция Ницца Надеюсь вернусь. Веру, Надежду и Любовь забрать невозможно. Поверьте 🙏 #неугомоннаяМонро