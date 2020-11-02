Украинская актриса и травести-дива Монро сравнила свою жизнь во время карантина с путешествием годичной давности по Европе. Результат звезду огорчил, о чем она и написала в Instagram 2 ноября

«Настроение — г…о. Вот реально, чувствуешь себя г….м, которое пытается улыбаться, словно начиталось книг по позитивной психологии, Но ничего не поняло, кроме как: в любой ситуации — улыбайся. Я когда встречаю людей, у которых всё всегда хорошо, и на устах цветет блаженная улыбка — хочется заорать: очнись, потеряшка, мир несправедлив, а жизнь — иногда боль», — написала Монро.

Так травести-дива прокомментировала жизнь на карантине, заодно пожаловавшись на соцсети, которые напоминают важные события, и спросила у подписчиков как отключить эту функцию — «словно поминки по прошлой жизни».

Пожаловалась артистка на то, что в период карантина она не просто ничего не сделала, но и набрала 4 килограмма, поэтому рассказала подписчикам, что отправляется на турник, а поклонникам пока предложила посмотреть фото «из прошлой жизни».

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев. Монро выступает за соблюдение прав человека, в том числе — за толерантное отношение к представителям ЛГБТ.