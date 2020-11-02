Кандидат от демократов Джо Байден, если станет президентом США, будет развивать отношения с Германией и Францией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: Если победит Байден, Азербайджан получит санкции в феврале 2021 года © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Госпожа Меркель в декабре должна выбрать себе преемника. Потенциальный кандидат, связанный с американскими коллегами. Может осложнить взаимодействие по целому ряду проектов. В отношении с Российской Федерации активизируются все вопросы связанные с правами человека: меньшинства, причем и национальные, ситуация с Навальным. Эти процессы будут активизированы», считает Дмитрий Абзалов.

Полностью интервью будет опубликовано на нашем сайте.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.