«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», — подчеркнул доктор.
По его словам, он постоянно сталкивается с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты.
В то же время у людей, которых он знает лично — это его пациенты и знакомые — диагностируют высочайший уровень антител.
При этом люди говорят, что у них никаких симптомов болезни не было, рассказал Комаровский.
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.
На 30 октября Украине впервые число больных COVID-19 за сутки превысило 8 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны страны. Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.