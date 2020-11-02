У одних пациентов при отсутствии каких-либо симптомов Covid-19 тест на заболевание положительный, а у других при явных признаках заболевания - отрицательный, и это удивительно, сказал известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украина.ру, опубликованном 31 октября

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», — подчеркнул доктор.

По его словам, он постоянно сталкивается с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

При этом люди говорят, что у них никаких симптомов болезни не было, рассказал Комаровский.

Интервью Комаровского можно прочитать здесь.

На 30 октября Украине впервые число больных COVID-19 за сутки превысило 8 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны страны. Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.