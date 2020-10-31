Как сообщает агентство, колонна автомобилей, украшенная национальными флагами и воздушными шарами, выдвинулась с окраины Минска в сторону Гродно по трассе М6.
Участники пробега позиционируют себя как белорусы, которые «ценят мир и безопасность родной страны».
Колонна автомобилей преодолеет расстояние в 300 километров, пройдя через как Раков, Воложин, Ивье, Лиду, Щучин, и другие города. Участники акции посетят Лидский замок, а также возложат цветы к Вечному огню на Кургане Бессмертия. Финальной точкой автопробега станет братская могила воинов и партизан в Гродно.
В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.