В Белоруссии стартовал традиционный автопробег «За единую Беларусь», в котором принимают участие сторонники действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство РИА Новости

Как сообщает агентство, колонна автомобилей, украшенная национальными флагами и воздушными шарами, выдвинулась с окраины Минска в сторону Гродно по трассе М6.

Участники пробега позиционируют себя как белорусы, которые «ценят мир и безопасность родной страны».

Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.