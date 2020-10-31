Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов усмотрел «российский след» в решении Конституционного суда (КСУ) об отмене части антикоррупционных норм. Он прокомментировал это в эфире телеканала «Украина» 30 октября

«Мне как неюристу понятно»: Погребинский оценил законность решения КСУ по НАПК © Владимир Трефилов

«Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются теми лицами, именно на это направлены… В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор (имеется в виду Россия — ред.), у меня сомнений почти нет», — заявил Данилов.

Он добавил, что сообщил о своих предположениях украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако только со временем станет понятно, кто именно стоит за решением суда.

В связи с решением КСУ Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава КС Александр Тупицкий стал фигурантом уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР), в частности дела по статье о госизмене в связи с приобретением земельного участка в Крыму.