Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются теми лицами, именно на это направлены… В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор (имеется в виду Россия — ред.), у меня сомнений почти нет», — заявил Данилов.
Он добавил, что сообщил о своих предположениях украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако только со временем станет понятно, кто именно стоит за решением суда.
В связи с решением КСУ Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава КС Александр Тупицкий стал фигурантом уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР), в частности дела по статье о госизмене в связи с приобретением земельного участка в Крыму.