Местные выборы на Украине выявили проблему усиления партизации, теперь уже и на уровне местного самоуправления. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Погребинский объяснил, почему украинцы предпочитают местных начальников представителям правящих элит © Владимир Трефилов

«Многие политические силы, которые участвовали в этой кампании, рассматривали ее как некую подготовку к потенциально возможным парламентским выборам. Для них эта кампания была возможностью попробовать себя, зайти в местные советы, усилить свое представительство в ракурсе будущих политических изменений», — заявил политолог.

Он отметил, что если раньше партизация была более характерна для Верховной Рады, то теперь модель взаимодействия представителей различных местных проектов будет намного менее реализуема, так как партии будут понимать, что избиратели за ними следят.

Это, по словам Якубина, может сказаться на возможных досрочных парламентских выборах и привести к тому, что партии на местах не с такой готовностью, как прежде, будут идти на создание альянсов даже ради распределения бюджетных средств.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.