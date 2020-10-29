Политолог Алексей Якубин считает, что проигрыш «Слуги народа» на местных выборах 25 октября может стать выгодным президенту Зеленскому и спасет его рейтинг

Об этом политолог Алексей Якубин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье, 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

- Алексей, на прошедших местных выборах хорошие результаты показали различные местные партии и местные элиты. Как вы считаете, это как-то сказалось на авторитете центральной власти? Ждет ли Украину реальная децентрализация?

— Я, честно говоря, не совсем согласен с тем, что это какое-то ноу-хау, что на местных выборах доминирующую поддержку получили местные партии, потому что если мы с вами посмотрим на прошлые местные выборы, то тогда местные проекты даже еще больше взяли. Мне кажется, на этих выборах нам отчасти показали, что местные проекты местными проектами, но они в большинстве советов — городских и областных — не взяли 50+ голосов. Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Значительную часть мест получили парламентские партии. На юго-востоке мы видим, что достаточно много мест получила ОПЗЖ, в некоторых западных регионах — «Европейская солидарность». Эти местные выборы укрепили тенденцию к большей партизации общества. Грубо говоря, получается, что эти местные выборы и те правила, которые были прописаны, они как раз были ориентированы на то, что в каждом населенном пункте от 10 тысяч населения каждый из депутатов будет принадлежать к какой-то политической силе.

Я напомню, что параллельно в Украине начинает действовать императивный мандат в отношении депутатов местных советов, а это значит, что партии смогут влиять на своих кандидатов.

Центр проиграл регионам. Что будет со «Слугой народа» после выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И мы видели, как активно президент и депутаты от «Слуги народа» принимали участие в этой избирательной кампании — вроде бы местной, но на самом деле не совсем местной. Тем более многие политические силы, которые участвовали в этой кампании, рассматривали ее как некую подготовку к потенциально возможным парламентским выборам. Для них эта кампания была возможностью попробовать себя, зайти в местные советы, усилить свое представительство в ракурсе будущих политических изменений.

Да, я бы сказал, что есть несколько проблем, даже не регионализации, а проблемы, связанные с тем, что усилилась некая партизация, теперь уже и местного самоуправления. Если раньше она была более характерна для Верховной Рады, а на местном уровне часто представители партийных проектов легко и просто взаимодействовали, то теперь подобная модель будет намного менее реализуема, потому что партии будут понимать, что избиратели за ними следят.

Это может сказаться в дальнейшем, например, на досрочных парламентских выборах, и это будет влиять на поведение партий на местах — они не с такой готовностью будут идти на создание каких-то альянсов даже ради распределения бюджетных средств.

Отчасти, может, в этом и будут свои плюсы, потому что, скажем так, договариваться на местах будет сложнее. А это означает, что все-таки будет больше какого-то взаимоконтроля тех, кто будет в местных органах власти, по отношению друг к другу и, соответственно, к бюджетным средствам.

Я понимаю, с чем связан такой вопрос, — да, в последнее время местные органы власти получили больше полномочий и в том числе финансовых ресурсов. Это то, что они получили в контексте так называемой децентрализации. Но если мы сравним статистику, то увидим, что местные проекты на этих выборах получили меньше, чем в прошлый раз.

- Вы отметили, что на Востоке укрепилась «Оппозиционная платформа — За жизнь», а на Западе — «Европейская солидарность», политические силы абсолютно противоположные идеологически. Украину снова ждет расслоение?

— Эти местные выборы показали нам очень большое ослабление «Слуги народа». Притом что «Слуга народа» официально претендовала на центристскую позицию, они позиционировали себя представителями всех регионов страны.

Эти местные выборы показали, что на данный момент им не удалось стать центристской политической силой, возможно, потому, что они продолжили многие аспекты курса Порошенко. От «Слуги народа», наоборот, ожидали, что она сойдет с этих рельс. А она просто продолжила эту политику, даже притом что называла себя центристской политсилой.

Как результат мы видим, что политические силы, полярные к ним, набрали больше. Это скорее говорит о том, что Украина возвращается к характерной для себя условной нормальности. Центристский проект не смог сработать так, как себе представляли в «Слуге народа», более того, они его и не реализовывали.

Я думаю, если бы они подхватили вот эту пальму центризма, это привело бы в том числе к изменению части законодательства, которое принималось при Порошенко, и они бы получили другой результат по стране.

А так получается, что местные выборы приведут к борьбе за новую норму центризма в Украине. Потому что я вижу, что та же «Оппоплатформа» будет претендовать на центризм теперь, потому что они получили представительство в Киеве и в ряде центральных регионов страны, а не только на юго-востоке. Даже в западных регионах Украины у них есть свои представители.

- Что теперь будет со «Слугой народа»? Они попытаются как-то переформатироваться?

— Самое важное, что в «Слуге народа» должны понять, — это то, что эта кампания прошла для них провально из-за кадровых и организационных решений, которые принимались. Сейчас же они ведут себя так, как будто ничего не произошло, никакого провала не было, все нормально. Если эта позиция будет доминирующей, то она приведет к тому, что они не смогут вынести уроки из тех ошибок, которые они допускали во время местной кампании.

- «Евросолидарность» и «Оппоплатформа» наверняка захотят закрепить успех и добиться досрочных выборов в Раду. Как считаете, у них получится?

- Ближайшие несколько недель покажут нам, как будут развиваться события. Сейчас идет бюджетный процесс, посмотрим, как будет тут ситуация развиваться, удастся им принять этот бюджет или нет. Потому что с этим сейчас будут ключевые баталии, так как потом это будет реализовываться в бюджетном процессе в регионах уже с новыми советами. И от этого дальше будет зависеть судьба правительства, сохранится ли однопартийное большинство и будет ли готов Зеленский инициировать определенные кадровые решения.

Потому что если однопартийное большинство не сохранится, тогда будет или попытка создать какую-то новую коалицию, или, я не исключаю этого, Зеленский может рассматривать вариант досрочных парламентских выборов. Потому что кого-то все равно нужно будет сделать ответственным за ошибки, допущенные во время местной кампании.

- А для самого Зеленского это не опасно? Он не потеряет власть?

— Это открытый вопрос, потому что получить власть и удержать власть — это не одно и то же. Да, Зеленскому удалось получить рекордное количество голосов, и «Слуга народа» получила однопартийное большинство. Но ключевой нюанс — это то, как это все было реализовано.

Губернаторские чистки. Как «слуг народа» накажут за проигрыш на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чисто политтехнологически Зеленскому для спасения своего рейтинга выгодно было бы пойти на досрочные парламентские выборы для того, чтобы показать, что он «другой» политик, что он не держится за полученные полномочия.

Еще открытый вопрос в том, как будут на это реагировать депутаты, — они будут понимать, что, скорее всего, в следующем парламенте их не будет. Но будет ли это достаточным мотиватором, чтобы сделать их более послушными? Некоторые депутаты говорят, что внутри фракции сейчас образуется несколько групп влияния, такие квазифракции.

Ключевой вопрос — как долго это будет продолжаться. Может, и до Нового года, может, и до весны.