Согласно предвыборным рейтингам, ЕНД сейчас идет на втором месте после правящей «Грузинской мечты».
«Надеюсь, что на этих выборах победит оппозиция, но я имею в виду всю оппозицию, а не только партию Саакашвили. Конечно, ЕНД — самая сильная оппозиционная партия, к сожалению. Но сейчас главное, чтобы в парламенте образовалась многопартийность… Нельзя позволить этим силам единолично править страной», — заявила Бурджанадзе.
По ее словам, к росту поддержки ЕНД привела «абсолютно бесхребетная» политика лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог.