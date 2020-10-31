Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) сильно окрепла, но победить должна вся оппозиция, а не одна политсила. Об этом экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе сказала в интервью «Известиям» 30 октября

Саакашвили и выборы. Грозит ли Грузии Михомайдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, что на этих выборах победит оппозиция, но я имею в виду всю оппозицию, а не только партию Саакашвили. Конечно, ЕНД — самая сильная оппозиционная партия, к сожалению. Но сейчас главное, чтобы в парламенте образовалась многопартийность… Нельзя позволить этим силам единолично править страной», — заявила Бурджанадзе.

По ее словам, к росту поддержки ЕНД привела «абсолютно бесхребетная» политика лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог.