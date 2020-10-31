«Оппозиционная платформа - За жизнь» - единственная политсила, предлагающая Украине принципиально иной курс как во внешней, так и во внутренней политике. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

«Я не хочу просиживать штаны». Азаров об объединении с «Оппозиционной платформой» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и его команды, в частности, экс-гарант, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, совсем не против текущего курса, так как это является продолжением политики предыдущей власти.

«И другие критики в разной степени тоже ориентированы против России, за подчинение Международному валютному фонду, за подчинение указаниям из американского посольства и так далее. Все заглядывают в рот и в точности повторяют позиции, проголосованные Европарламентом по перевиранию истории и так далее», — заявил Погребинский.

Поэтому на данный момент, по его словам, сложившиеся обстоятельства не способствуют «выталкиванию» Зеленского из президентского кресла.

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