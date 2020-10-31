По его словам, все остальные критики президента Владимира Зеленского и его команды, в частности, экс-гарант, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, совсем не против текущего курса, так как это является продолжением политики предыдущей власти.
«И другие критики в разной степени тоже ориентированы против России, за подчинение Международному валютному фонду, за подчинение указаниям из американского посольства и так далее. Все заглядывают в рот и в точности повторяют позиции, проголосованные Европарламентом по перевиранию истории и так далее», — заявил Погребинский.
Поэтому на данный момент, по его словам, сложившиеся обстоятельства не способствуют «выталкиванию» Зеленского из президентского кресла.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.