Хотя на постсоветской территории уже нет единого политического пространства, там сохраняется единое культурное поле, что намного важнее. Об этом политолог и политический философ Дмитрий Выдрин сказал в интервью изданию Украина.ру

Россия и постсоветское пространство © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«Во всех названных странах будет, безусловно, горячо. Но это сегодня уже встречный пожар, идущий не на Россию, а на самих поджигателей. Геополитический ветер поменялся… Вот и не надо против ветра», — сказал Выдрин.

Он отметил, что хотя на постсоветской территории уже нет единого политического пространства, но сохраняется единое культурное поле. А культурная близость, по мнению эксперта, всегда крепче и долговечнее политической.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.