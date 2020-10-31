За последние несколько месяцев в разных регионах постсоветского пространства обострились кризисы, спровоцированные президентскими выборами в Белоруссии и парламентскими выборами в Киргизии, и конфликт в Нагорном Карабахе. Также близятся президентские выборы в Молдавии.
«Во всех названных странах будет, безусловно, горячо. Но это сегодня уже встречный пожар, идущий не на Россию, а на самих поджигателей. Геополитический ветер поменялся… Вот и не надо против ветра», — сказал Выдрин.
Он отметил, что хотя на постсоветской территории уже нет единого политического пространства, но сохраняется единое культурное поле. А культурная близость, по мнению эксперта, всегда крепче и долговечнее политической.
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