«Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник — отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность. Не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет», — сказал он.
Во вторник, 27 октября, Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом на Украине решили, что данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах.
Позднее президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Верховная Рада.