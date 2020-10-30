Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота. Об этом 30 октября Тупицкий заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Михаил Погребинский: Истерика Зеленского из-за КСУ демонстрирует дремучий юридический уровень © РИА Новости, Михаил Воскресенский Во вторник, 27 октября, Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом на Украине решили, что данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Позднее президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Верховная Рада.