Украинские стоматологи успешно провели операцию 10-летней Ирине Химич, страдающей от прогерии (преждевременного старения), передает 112.ua 30 октября

Ранее у ребенка диагностировали редкое генетическое заболевание — прогерия, или синдром Хатчинсона-Гилфорда. Пациенты с таким диагнозом в год стареют на 8-10 лет. Средняя продолжительность жизни при детской прогерии — 13 лет. По меньшей мере 90% пациентов умирают от осложнений атеросклероза, таких как инфаркт или инсульт.

Во Львове провели уникальную для Украины операцию © CC0, Pixabay

Ирину Химич были готовы принять на лечение в США еще в 2018 году, но сначала потребовалось вылечить зубы. Понадобилось две сложных операции на челюсти.

«У нее развился воспалительный процесс, были сильные зубные боли из-за того, что молочные зубы не выпадали. Ситуация осложнялась тем, что у нее уменьшен череп в лицевом отделе, хрупкие челюсти, тонкая и чувствительная кожа, а зубы растут в два ряда», — пояснили врачи.

Операцию длительностью более трех часов провели на Украине, в стоматологической клинике профессора Заблоцкого. Девочке удалили 10 молочных зубов, коренные зубы теперь растут почти правильно.

Тем не менее маленькая пациентка все еще не может отправиться на лечение в США, на сей раз из-за пандемии коронавируса.