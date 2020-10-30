Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки в стране выявили рекордные 8312 случаев заражения.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.