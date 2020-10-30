На Украине впервые число больных COVID-19 за сутки превысило 8 тысяч. Об этом 30 октября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны страны

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.