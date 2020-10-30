На срочном закрытом заседании СНБО Данилов прокомментировал недавнее решение Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.
«Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутри, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с евроатлантическим сообществом», — сказал он.
Секретарь СНБО напомнил, что ранее, в феврале 2019 года, Конституционный суд отменил закон о незаконном обогащении, из-за чего были остановлены важные уголовные производства.
Кроме того, он подчеркнул, что решение о неконституционности антикоррупционного законодательства суд принял сразу после окончания местных выборов. По его словам, их итоги, свидетельствующие об усилении децентрализации, сами по себе содержат вызовы национальной безопасности.
Таким образом, по мнению Данилова, налицо некая продуманная программа антигосударственных действий.
По итогам заседания СНБО Зеленский подписал Указ № 477/220 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года «О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству».