Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о существовании плана, нацеленного на подрыв основ украинской государственности. Об этом 29 октября сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины

На срочном закрытом заседании СНБО Данилов прокомментировал недавнее решение Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

«Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутри, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с евроатлантическим сообществом», — сказал он.

Секретарь СНБО напомнил, что ранее, в феврале 2019 года, Конституционный суд отменил закон о незаконном обогащении, из-за чего были остановлены важные уголовные производства.

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Таким образом, по мнению Данилова, налицо некая продуманная программа антигосударственных действий.

По итогам заседания СНБО Зеленский подписал Указ № 477/220 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года «О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству».