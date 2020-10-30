Ученые проанализировали 1 тыс. случаев заболевания СOVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. В 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаях заражения пациенты жаловались на проявление симптомов на коже. Средняя продолжительность проявления симптомов составляла 12 дней.
При этом исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений заболевания на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней, и еще два с продолжительностью более 130 дней.
Отмечается, что в Международном дерматологическом регистре также есть информация о пациентах с COVID-19, имеющих кожные проявления болезни на ногах.