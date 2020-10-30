Человек, зараженный COVID-19, может испытывать проблемы с кожей. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской академией дерматологии, передает РИА Новости со ссылкой на Telegraph 30 октября

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan проанализировали 1 тыс. случаев заболевания СOVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. В 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаях заражения пациенты жаловались на проявление симптомов на коже. Средняя продолжительность проявления симптомов составляла 12 дней.

При этом исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений заболевания на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней, и еще два с продолжительностью более 130 дней.

Отмечается, что в Международном дерматологическом регистре также есть информация о пациентах с COVID-19, имеющих кожные проявления болезни на ногах.