«Еще в период нахождения Республики Крым в составе Украины увлекся идеями украинской экстремистской организации "Правый сектор", поддерживал связь с ее участниками, расклеивал символику радикальной группировки на улицах Симферополя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в личных вещах мужчины была обнаружена книга об украинских националистических организациях — он мог использовать ее для агитационной работы.
Информация о попытке организовать ячейку «Правого сектора» дошли до Тахтамукайского районного суда. В результате мужчину приговорили еще к 5 годам тюремного заключения.
*Деятельность организации запрещена в РФ