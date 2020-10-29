В Адыгее заключенный, отбывающий наказание за сексуальную связь с несовершеннолетней и разбой, попытался организовать ячейку «Правого сектора»* прямо в тюрьме. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило издание «Новороссия» со ссылкой на Telegram-канал «Розыск Ингушетия»

«Еще в период нахождения Республики Крым в составе Украины увлекся идеями украинской экстремистской организации "Правый сектор", поддерживал связь с ее участниками, расклеивал символику радикальной группировки на улицах Симферополя», — говорится в сообщении.

«Правый сектор»*. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Информация о попытке организовать ячейку «Правого сектора» дошли до Тахтамукайского районного суда. В результате мужчину приговорили еще к 5 годам тюремного заключения.

*Деятельность организации запрещена в РФ