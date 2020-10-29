«Еще в период нахождения Республики Крым в составе Украины увлекся идеями украинской экстремистской организации "Правый сектор", поддерживал связь с ее участниками, расклеивал символику радикальной группировки на улицах Симферополя», — говорится в сообщении.

«Правый сектор»*. Справка
«Правый сектор»*. Справка
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Отмечается, что в личных вещах мужчины была обнаружена книга об украинских националистических организациях — он мог использовать ее для агитационной работы.

Информация о попытке организовать ячейку «Правого сектора» дошли до Тахтамукайского районного суда. В результате мужчину приговорили еще к 5 годам тюремного заключения.

*Деятельность организации запрещена в РФ