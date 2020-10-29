Кроме того, у Тихановской нет положительной программы развития страны. По словам собеседника издания рейтинг Тихановской в Белоруссии крайне низкий и не превышает 10%.
«Вот завтра Лукашенко уйдет, вместе с ним растворится его бюрократический аппарат. Где теневой кабинет Тихановской, который она в случае прихода к власти может рассадить на ключевых постах? Этих людей нет», — сказал эксперт.
Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики.
«За месяцы протестных стояний и столкновений с белорусской милицией белорусскому населению стало понятно, что у этих людей нет положительной программы. Они не понимают, что надо будет делать, если завтра им достанутся рычаги управления», — считает собеседник издания.
Белорусы — народ рациональный, и продать им идею свободы и воздушных шариков без понимания того, что мы будем завтра есть, невозможно, добавил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.