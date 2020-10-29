Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская оказалась несостоятельна как политик, собственно, и в политику она попала случайно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Вот завтра Лукашенко уйдет, вместе с ним растворится его бюрократический аппарат. Где теневой кабинет Тихановской, который она в случае прихода к власти может рассадить на ключевых постах? Этих людей нет», — сказал эксперт.

Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики.

«За месяцы протестных стояний и столкновений с белорусской милицией белорусскому населению стало понятно, что у этих людей нет положительной программы. Они не понимают, что надо будет делать, если завтра им достанутся рычаги управления», — считает собеседник издания.

Белорусы — народ рациональный, и продать им идею свободы и воздушных шариков без понимания того, что мы будем завтра есть, невозможно, добавил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.