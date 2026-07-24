https://ukraina.ru/20260724/ukrainskie-vms-poluchili-pravo-upravlyat-silami-nato-1081817029.html
Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО
Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО - 24.07.2026 Украина.ру
Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО
Военно-морские силы Украины впервые получили возможность командовать многонациональными подразделениями Альянса. Подразделение успешно прошло оценку NEL-2 по стандартам НАТО в ходе учений "Си Бриз 2026". Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T15:09
2026-07-24T15:09
2026-07-24T15:12
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Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ получил оценку "Полностью способно к выполнению миссии" (Mission Capable). Согласно руководящим документам НАТО, оценивание NEL-2 сосредоточено на полной операционной способности подразделения, а не только на совместимости. Это подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи по стандартам сил Объединённого командования НАТО по операциям. Отныне Украина имеет подтверждённую способность осуществлять командование подчинёнными многонациональными силами, взаимодействовать с Постоянной противоминной группой НАТО и выполнять весь спектр противоминных миссий. В ВМС Украины отметили, что подготовка велась на протяжении трёх лет в условиях активной фазы боевых действий.Ранее уведомлялось, что российский сторожевой корабль "Неустрашимый" провёл учения с боевыми стрельбами в международных водах в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевские ВМС Великобритании вели наблюдение за маневрами. Экипаж фрегата заблаговременно проинформировал британский корабль о стрельбах, после чего патрульное судно отошло на безопасное расстояние. Учение продлилось 30 минут и проходило строго в международных водах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все действия российских военных кораблей соответствуют международному морскому праву - Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, вооруженные силы украины, украина.ру, дмитрий песков, украина, великобритания, россия, новости, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Дмитрий Песков, Украина, Великобритания, Россия, Новости, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)
Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО
15:09 24.07.2026 (обновлено: 15:12 24.07.2026)
Военно-морские силы Украины впервые получили возможность командовать многонациональными подразделениями Альянса. Подразделение успешно прошло оценку NEL-2 по стандартам НАТО в ходе учений "Си Бриз 2026". Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ получил оценку "Полностью способно к выполнению миссии" (Mission Capable).
Согласно руководящим документам НАТО, оценивание NEL-2 сосредоточено на полной операционной способности подразделения, а не только на совместимости.
Это подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи по стандартам сил Объединённого командования НАТО по операциям.
Отныне Украина имеет подтверждённую способность осуществлять командование подчинёнными многонациональными силами, взаимодействовать с Постоянной противоминной группой НАТО и выполнять весь спектр противоминных миссий.
В ВМС Украины отметили, что подготовка велась на протяжении трёх лет в условиях активной фазы боевых действий.
Ранее уведомлялось, что российский сторожевой корабль "Неустрашимый" провёл учения с боевыми стрельбами в международных водах в 40 морских милях к югу от Плимута.
Королевские ВМС Великобритании вели наблюдение за маневрами.
Экипаж фрегата заблаговременно проинформировал британский корабль о стрельбах, после чего патрульное судно отошло на безопасное расстояние.
Учение продлилось 30 минут и проходило строго в международных водах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все действия российских военных кораблей соответствуют международному морскому праву - Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.