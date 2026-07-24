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Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО

Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО - 24.07.2026 Украина.ру

Украинские ВМС получили право управлять силами НАТО

Военно-морские силы Украины впервые получили возможность командовать многонациональными подразделениями Альянса. Подразделение успешно прошло оценку NEL-2 по стандартам НАТО в ходе учений "Си Бриз 2026". Об этом сообщил 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T15:09

2026-07-24T15:09

2026-07-24T15:12

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Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ получил оценку "Полностью способно к выполнению миссии" (Mission Capable). Согласно руководящим документам НАТО, оценивание NEL-2 сосредоточено на полной операционной способности подразделения, а не только на совместимости. Это подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи по стандартам сил Объединённого командования НАТО по операциям. Отныне Украина имеет подтверждённую способность осуществлять командование подчинёнными многонациональными силами, взаимодействовать с Постоянной противоминной группой НАТО и выполнять весь спектр противоминных миссий. В ВМС Украины отметили, что подготовка велась на протяжении трёх лет в условиях активной фазы боевых действий.Ранее уведомлялось, что российский сторожевой корабль "Неустрашимый" провёл учения с боевыми стрельбами в международных водах в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевские ВМС Великобритании вели наблюдение за маневрами. Экипаж фрегата заблаговременно проинформировал британский корабль о стрельбах, после чего патрульное судно отошло на безопасное расстояние. Учение продлилось 30 минут и проходило строго в международных водах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все действия российских военных кораблей соответствуют международному морскому праву - Россия не на шутку напугала Британию: фрегат "Неустрашимый" провёл стрельбы у берегов Королевства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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нато, вооруженные силы украины, украина.ру, дмитрий песков, украина, великобритания, россия, новости, мир без границ, ии (искусственный интеллект)