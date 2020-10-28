Для России поддержать Светлану Тихановскую — значит поставить крест на своих интересах в Белоруссии и крест на самой Белоруссии, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Белоруссии продолжаются протесты противников президента Александра Лукашенко.

На днях истек срок ультиматума Светланы Тихановской главе государства, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.

- Алексей Николаевич, что говорит социология об уровне поддержки Лукашенко и лидера оппозиции Светланы Тихановской среди граждан Белоруссии?

— Даже в моменты жесткого противостояния оппозиции и Лукашенко две трети населения поддерживали Лукашенко. У Лукашенко есть масса недостатков, есть масса особенностей поведения, свои причуды, но очевидно, что именно он является гарантом экономической состоятельности и безопасности и выживания Белоруссии. И белорусы это понимают.

То есть, несмотря на особенности режима Лукашенко и его обращение с оппозицией, которое не всегда адекватно и осуждается многими российскими высшими чиновниками, без Лукашенко нынешней Белоруссии не будет.

Новый "Концерт". Как в Белоруссии возобновилась «Рельсовая война» © скриншот видео "УВД Могилевского облисполкома"

Во-первых, она оказалась несостоятельна как политик, собственно, она попала в политику случайно. Во-вторых, у нее нет положительной программы. Вот завтра Лукашенко уйдет, вместе с ним растворится его бюрократический аппарат. Где теневой кабинет Тихановской, который она в случае прихода к власти может рассадить на ключевых постах? Этих людей нет.

Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики. За месяцы протестных стояний и столкновений с белорусской милицией белорусскому населению стало понятно, что у этих людей нет положительной программы. Они не понимают, что надо будет делать, если завтра им достанутся рычаги управления.

Как показывают наши исследования, интерес к протестным акциям на востоке страны кратно ниже, чем на западе и в Минске. Восток Белоруссии, который в большей степени завязан на Россию, гораздо менее подвержен протестным волнениям. Поэтому без положительной повестки, без понимания того, где мы возьмем деньги, если придем к власти, у белорусской оппозиции шансов нет никаких. Белорусы — народ рациональный, и продать им идею свободы и воздушных шариков без понимания того, что мы будем завтра есть, невозможно.

- Против Лукашенко выступают и пророссийски настроенные граждане Белоруссии. Но Кремль поддержал действующего президента во время политического кризиса. Как это повлияло на геополитические предпочтения сторонников России в Белоруссии?

— Люди прекрасно понимают, что именно благодаря России Белоруссия существует экономически. Без поддержки России Белоруссия через полгода превратится в Молдавию или в Украину, что примерно одно и то же. То есть это будет слабая аграрная страна с умирающей промышленностью, с низким уровнем жизни, с криминалитетом.

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Поддержать Тихановскую — значит поставить крест на российских интересах в Белоруссии и крест на самой Белоруссии, чего Россия не хочет. Россия не хочет экономического, политического и социального краха Белоруссии. Поэтому поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет. Задача состоит в том, чтобы снять дихотомию Тихановская — Лукашенко и перейти к более плавному и конструктивному урегулированию внутрибелорусского социального, политического и экономического кризиса, который там существует.

Потому что совершенно очевидно, что режим Лукашенко в том виде, в котором он существует, нежизнеспособен. Сейчас задача — протянуть время, снять эту вилку Тихановская — Лукашенко. Когда она будет снята, зайдет разговор о реформах в Белоруссии, которые приведут к изменению системы власти.

— Недавно в Белоруссии объявили о создании пророссийской партии «Союз». Поможет ли эта политическая сила стабилизировать ситуацию в республике и улучшить отношения между Москвой и Минском?

— Любой прорыв информационной блокады, в которой жили жители Белоруссии до последнего времени, — это хорошо. Когда Лукашенко говорит о том, что в Белоруссии выросло новее поколение, которое не хочет интеграции с Россией, то надо понимать, кто его вырастил. Это поколение вырастил господин Лукашенко лично.

Белоруссия много лет живет в условиях искаженной информации о России. Государственные СМИ фильтровали всю положительную информацию о России. И с точки зрения рядового белорусского обывателя, Россия — это отсталая опасная страна, что-то из 90-х. Это была сознательная политика Лукашенко.

Олег Неменский: Пророссийская партия нарушит политическую систему Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Создание политических проектов, которые будут ориентированы на публичную работу в белорусском политическом пространстве и будут рассказывать белорусам, что Россия не так страшна, как вам говорили, станет положительным шагом в сторону нормализации отношений. Информационная блокада — это один из главных инструментов, которыми Лукашенко защищал свою власть и многовекторность, поэтому создание таких проектов — шаг вперед.

- Может быть, немного неожиданный вопрос. Какой положительный пример Россия может взять с белорусской экономической модели?

— В условиях мирового экономического кризиса роль государства в экономике будет расти везде, в Европе и у нас. Мы возвращаемся к мобилизационным моделям развития экономики, и не только мы, а весь остальной мир. В Белоруссии многое сделано с точки зрения экономики, ее социального значения, когда в Белоруссии есть серьезная социальная защита населения, которая привязана к предприятиям. То есть предприятия выполняют серьезную социальную функцию.

В условиях кризиса спрос на государственное регулирование будет только расти. Поэтому, наверное, в определенной степени опыт, который наработал Лукашенко, может быть рассмотрен с точки зрения анализа. С другой стороны, у этого опыта есть негатив. Белорусская экономика, мягко говоря, не всегда эффективна.

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов

То есть если скрестить государственное регулирование плюс капиталистическое стремление к инновациям, то, чего в Белоруссии нет, а в России есть, наверное, можно получить модель, которая будет больше соответствовать тем реалиям, в которых мы живем в условиях санкционного давления и международного кризиса.

То есть мобилизация ресурсов экономики на благо общества — это общий тренд. В Белоруссии это не очень эффективно получилось, может, в России это получится по-другому.

- Литва вручила Белоруссии ноту протеста в связи с запуском Белорусской атомной электростанции, а еще раньше назвала БелАЭС угрозой для Евросоюза. Чего больше в играх вокруг этого проекта — политики, экономики или экологии? И какой удар это нанесет энергетической отрасли белорусской экономики?

— Здесь больше обиды, чем экономики, потому что Игналинская АЭС была закрыта (в 2009 году в соответствии с условиями вхождения Литвы в состав ЕС. — Ред.), то есть Литва не смогла защитить собственную энергетику и превратилась в страну энергозависимую.

Если говорить о белорусской энергетике, то она не пострадает никак, даже если Евросоюз объявит бойкот на покупку белорусской электроэнергии, собственно, БелАЭС строили еще и для экспорта электроэнергии. Если страны ЕС не будут покупать белорусскую электроэнергию, она пойдет на внутренний рынок. Белоруссия — большая страна, там крупные предприятия, то есть эта энергия найдет применение и позволит сэкономить органическое топливо. Потому что сейчас белорусские электростанции работают на газе и мазуте, а будут работать на атомной энергии, за счет этого Белоруссия получит сокращение импорта органического топлива.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

На самом деле экология — это лишь ширма. Основная часть европейского давления на соседей исходит из того, что Европа сама хочет стать производителем энергии и не покупать топливо за границей. Поэтому они так сильно пытаются развивать альтернативную энергетику. Альтернативная энергетика невозможна без высоких цен на электроэнергию, потому что она дорогая.

Зубец назвал оптимальный сценарий интеграции республик Донбасса с Россией © Павел Нырков

- Украинский политолог Михаил Погребинской полагает, что если Лукашенко останется у власти, у Киева начнутся серьезные проблемы, так как Украина зависит от поставок нефтепродуктов из Белоруссии. Как будут развиваться экономические отношения между Киевом и Минском на фоне заявлений о поддержке антибелорусских санкций?

— Думаю, что они сохранятся, потому что как Украина зависит от поставок бензина из Белоруссии, так и Белоруссия зависит от того, сумеет ли она продать свои нефтепродукты на украинский рынок. Этот рынок крупнейший по объемам продаж.

Если украинцы не будут делать глупостей и не пойдут по пути попыток надавить на Белоруссию, то экономические отношения сохранятся на прежнем уровне.

Звонок перед провокацией? Зачем Помпео звонил Лукашенко © REUTERS, YG/SAV

То есть прибалты и украинцы попали в глупую ситуацию. Они пытаются надавить на Лукашенко, признать его нелегитмность, а после этого Помпео звонит Лукашенко, и полчаса они о чем-то разговаривают.

Поляки и литовцы должны почувствовать себя полными идиотами после этого. Запад не хочет рвать отношения с Лукашенко и дать ему надежду на примирение, потому что Запад не хочет интеграции России и Белоруссии. Звонок Помпео является инструментом для восстановления отношений между Белоруссией и Западом. Однако попытка свергнуть Лукашенко не без участия американских спецслужб показала, что верить Западу нельзя.

Но если возвращаться к белорусско-украинским отношениям, попытка американцев нормализовать отношения с Лукашенко стала для всех знаком, что отношения с Белоруссией надо сохранять. Думаю, украинцы пойдут по этому пути и разрыва экономических отношений не будет.