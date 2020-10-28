Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В Белоруссии продолжаются протесты противников президента Александра Лукашенко.
На днях истек срок ультиматума Светланы Тихановской главе государства, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.
- Алексей Николаевич, что говорит социология об уровне поддержки Лукашенко и лидера оппозиции Светланы Тихановской среди граждан Белоруссии?
— Даже в моменты жесткого противостояния оппозиции и Лукашенко две трети населения поддерживали Лукашенко. У Лукашенко есть масса недостатков, есть масса особенностей поведения, свои причуды, но очевидно, что именно он является гарантом экономической состоятельности и безопасности и выживания Белоруссии. И белорусы это понимают.
То есть, несмотря на особенности режима Лукашенко и его обращение с оппозицией, которое не всегда адекватно и осуждается многими российскими высшими чиновниками, без Лукашенко нынешней Белоруссии не будет.
Даже в западных областях, где проходят протесты, его уровень поддержки был больше половины. После выборов у оппозиции был определенный уровень доверия со стороны населения, но в последнее время мы видим, что этот кредит доверия рассасывается. На сегодняшний день у Тихановской внутри Белоруссии крайне низкий рейтинг. По нашим оценкам, ее сегодня поддерживает менее 10%.
Во-первых, она оказалась несостоятельна как политик, собственно, она попала в политику случайно. Во-вторых, у нее нет положительной программы. Вот завтра Лукашенко уйдет, вместе с ним растворится его бюрократический аппарат. Где теневой кабинет Тихановской, который она в случае прихода к власти может рассадить на ключевых постах? Этих людей нет.
Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики. За месяцы протестных стояний и столкновений с белорусской милицией белорусскому населению стало понятно, что у этих людей нет положительной программы. Они не понимают, что надо будет делать, если завтра им достанутся рычаги управления.
Как показывают наши исследования, интерес к протестным акциям на востоке страны кратно ниже, чем на западе и в Минске. Восток Белоруссии, который в большей степени завязан на Россию, гораздо менее подвержен протестным волнениям. Поэтому без положительной повестки, без понимания того, где мы возьмем деньги, если придем к власти, у белорусской оппозиции шансов нет никаких. Белорусы — народ рациональный, и продать им идею свободы и воздушных шариков без понимания того, что мы будем завтра есть, невозможно.
- Против Лукашенко выступают и пророссийски настроенные граждане Белоруссии. Но Кремль поддержал действующего президента во время политического кризиса. Как это повлияло на геополитические предпочтения сторонников России в Белоруссии?
— Люди прекрасно понимают, что именно благодаря России Белоруссия существует экономически. Без поддержки России Белоруссия через полгода превратится в Молдавию или в Украину, что примерно одно и то же. То есть это будет слабая аграрная страна с умирающей промышленностью, с низким уровнем жизни, с криминалитетом.
Люди, которые живут на востоке, это понимают. Россия поддерживает Лукашенко не потому, что России нравится Лукашенко. Сегодня существует альтернатива: Лукашенко — Тихановская. Если Россия не поддерживает Лукашенко, это автоматически означает поддержку Тихановской.
Поддержать Тихановскую — значит поставить крест на российских интересах в Белоруссии и крест на самой Белоруссии, чего Россия не хочет. Россия не хочет экономического, политического и социального краха Белоруссии. Поэтому поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет. Задача состоит в том, чтобы снять дихотомию Тихановская — Лукашенко и перейти к более плавному и конструктивному урегулированию внутрибелорусского социального, политического и экономического кризиса, который там существует.
Потому что совершенно очевидно, что режим Лукашенко в том виде, в котором он существует, нежизнеспособен. Сейчас задача — протянуть время, снять эту вилку Тихановская — Лукашенко. Когда она будет снята, зайдет разговор о реформах в Белоруссии, которые приведут к изменению системы власти.
— Недавно в Белоруссии объявили о создании пророссийской партии «Союз». Поможет ли эта политическая сила стабилизировать ситуацию в республике и улучшить отношения между Москвой и Минском?
— Любой прорыв информационной блокады, в которой жили жители Белоруссии до последнего времени, — это хорошо. Когда Лукашенко говорит о том, что в Белоруссии выросло новее поколение, которое не хочет интеграции с Россией, то надо понимать, кто его вырастил. Это поколение вырастил господин Лукашенко лично.
Белоруссия много лет живет в условиях искаженной информации о России. Государственные СМИ фильтровали всю положительную информацию о России. И с точки зрения рядового белорусского обывателя, Россия — это отсталая опасная страна, что-то из 90-х. Это была сознательная политика Лукашенко.
Он таким образом строил информационный барьер между Россией и Белоруссией. Сегодня, когда он понял, что Россия — его единственная опора, есть надежда на то, что эта информационная блокада будет снята. Если белорусы будут получать более полную информацию о положении дел в России, это будет способствовать резкому улучшению отношения в том числе к интеграции с Россией.
Создание политических проектов, которые будут ориентированы на публичную работу в белорусском политическом пространстве и будут рассказывать белорусам, что Россия не так страшна, как вам говорили, станет положительным шагом в сторону нормализации отношений. Информационная блокада — это один из главных инструментов, которыми Лукашенко защищал свою власть и многовекторность, поэтому создание таких проектов — шаг вперед.
- Может быть, немного неожиданный вопрос. Какой положительный пример Россия может взять с белорусской экономической модели?
— В условиях мирового экономического кризиса роль государства в экономике будет расти везде, в Европе и у нас. Мы возвращаемся к мобилизационным моделям развития экономики, и не только мы, а весь остальной мир. В Белоруссии многое сделано с точки зрения экономики, ее социального значения, когда в Белоруссии есть серьезная социальная защита населения, которая привязана к предприятиям. То есть предприятия выполняют серьезную социальную функцию.
В условиях кризиса спрос на государственное регулирование будет только расти. Поэтому, наверное, в определенной степени опыт, который наработал Лукашенко, может быть рассмотрен с точки зрения анализа. С другой стороны, у этого опыта есть негатив. Белорусская экономика, мягко говоря, не всегда эффективна.
Крупные гиганты, которые остались от советской власти и являются костяком белорусской экономики, далеко не все прибыльны. Половина предприятий работает в убыток и живет благодаря российскому рынку.
То есть если скрестить государственное регулирование плюс капиталистическое стремление к инновациям, то, чего в Белоруссии нет, а в России есть, наверное, можно получить модель, которая будет больше соответствовать тем реалиям, в которых мы живем в условиях санкционного давления и международного кризиса.
То есть мобилизация ресурсов экономики на благо общества — это общий тренд. В Белоруссии это не очень эффективно получилось, может, в России это получится по-другому.
- Литва вручила Белоруссии ноту протеста в связи с запуском Белорусской атомной электростанции, а еще раньше назвала БелАЭС угрозой для Евросоюза. Чего больше в играх вокруг этого проекта — политики, экономики или экологии? И какой удар это нанесет энергетической отрасли белорусской экономики?
— Здесь больше обиды, чем экономики, потому что Игналинская АЭС была закрыта (в 2009 году в соответствии с условиями вхождения Литвы в состав ЕС. — Ред.), то есть Литва не смогла защитить собственную энергетику и превратилась в страну энергозависимую.
Если говорить о белорусской энергетике, то она не пострадает никак, даже если Евросоюз объявит бойкот на покупку белорусской электроэнергии, собственно, БелАЭС строили еще и для экспорта электроэнергии. Если страны ЕС не будут покупать белорусскую электроэнергию, она пойдет на внутренний рынок. Белоруссия — большая страна, там крупные предприятия, то есть эта энергия найдет применение и позволит сэкономить органическое топливо. Потому что сейчас белорусские электростанции работают на газе и мазуте, а будут работать на атомной энергии, за счет этого Белоруссия получит сокращение импорта органического топлива.
В России не очень этим будет доволен «Газпром», с другой стороны, будет доволен «Росатом». Для Белоруссии это будет серьезная экономия расходов на покупку топлива, ее экономика от этого не пострадает. Для Белоруссии это серьезная поддержка с точки зрения снижения стоимости электроэнергии для промышленных предприятий, что повысит их конкурентоспособность. Так что если продавать электроэнергию на внешние рынки не удастся, будет хуже только литовцам, у которых сохранится высокая стоимость электричества.
На самом деле экология — это лишь ширма. Основная часть европейского давления на соседей исходит из того, что Европа сама хочет стать производителем энергии и не покупать топливо за границей. Поэтому они так сильно пытаются развивать альтернативную энергетику. Альтернативная энергетика невозможна без высоких цен на электроэнергию, потому что она дорогая.
Поэтому Евросоюз заинтересован в том, чтобы страны ЕС не покупали дешевую энергию, потому что она убивает альтернативную энергетику. С этим связана политика Литвы при попытке запретить белорусскую АЭС и отказе от покупки этой энергии. Это проявление лоббизма очень серьезных финансово-промышленных групп, которые стоят за альтернативной энергетикой.
- Украинский политолог Михаил Погребинской полагает, что если Лукашенко останется у власти, у Киева начнутся серьезные проблемы, так как Украина зависит от поставок нефтепродуктов из Белоруссии. Как будут развиваться экономические отношения между Киевом и Минском на фоне заявлений о поддержке антибелорусских санкций?
— Думаю, что они сохранятся, потому что как Украина зависит от поставок бензина из Белоруссии, так и Белоруссия зависит от того, сумеет ли она продать свои нефтепродукты на украинский рынок. Этот рынок крупнейший по объемам продаж.
Если украинцы не будут делать глупостей и не пойдут по пути попыток надавить на Белоруссию, то экономические отношения сохранятся на прежнем уровне.
Мы видим, что Запад при всех обстоятельствах пытается сохранить нормальные отношения с Белоруссией. Звонок Помпео (госсекретаря США) об этом говорит ярче всего.
То есть прибалты и украинцы попали в глупую ситуацию. Они пытаются надавить на Лукашенко, признать его нелегитмность, а после этого Помпео звонит Лукашенко, и полчаса они о чем-то разговаривают.
Поляки и литовцы должны почувствовать себя полными идиотами после этого. Запад не хочет рвать отношения с Лукашенко и дать ему надежду на примирение, потому что Запад не хочет интеграции России и Белоруссии. Звонок Помпео является инструментом для восстановления отношений между Белоруссией и Западом. Однако попытка свергнуть Лукашенко не без участия американских спецслужб показала, что верить Западу нельзя.
Но если возвращаться к белорусско-украинским отношениям, попытка американцев нормализовать отношения с Лукашенко стала для всех знаком, что отношения с Белоруссией надо сохранять. Думаю, украинцы пойдут по этому пути и разрыва экономических отношений не будет.