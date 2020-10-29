По его словам, несмотря на особенности режима Лукашенко и его обращение с оппозицией, которое не всегда адекватно и осуждается многими российскими высшими чиновниками, без Лукашенко нынешней Белоруссии не будет.
«Даже в западных областях, где проходят протесты, его уровень поддержки был больше половины. После выборов у оппозиции был определенный уровень доверия со стороны населения, но в последнее время мы видим, что этот кредит доверия рассасывается. На сегодняшний день у Тихановской внутри Белоруссии крайне низкий рейтинг. По нашим оценкам, ее сегодня поддерживает менее 10%», — рассказал Алексей Зубец.
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Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.