Депутаты Рады отменили согласованное решение о запрете доступа в парламент для ряда изданий. Об этом 29 октября написала глава пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк в Facebook

В начале октября спикер парламента Дмитрий Разумков изменил правила доступа представителей СМИ в здание Рады. Согласно распоряжению, в пресс-центре на третьем этаже парламента могли быть до 120 человек. Число людей в ложе для прессы ограничили до 30. Телеканалы могли представлять не больше двух съемочных групп, информагентства — до двух человек, а другие издания — по одному.

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«Извините за такое решение!» — добавила Кармелюк.

По ее словам, профильный комитет решил отменить предварительное решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.