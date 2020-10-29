В начале октября спикер парламента Дмитрий Разумков изменил правила доступа представителей СМИ в здание Рады. Согласно распоряжению, в пресс-центре на третьем этаже парламента могли быть до 120 человек. Число людей в ложе для прессы ограничили до 30. Телеканалы могли представлять не больше двух съемочных групп, информагентства — до двух человек, а другие издания — по одному.
Также аккредитации были лишены 22 СМИ. Разумков якобы хотел сохранить беспристрастное и объективное освещение работы депутатов. СМИ сообщали, что по его словам, журналисты проектов такого рода, как «Следствие.Инфо» были обязаны иметь «неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность».
«Извините за такое решение!» — добавила Кармелюк.
По ее словам, профильный комитет решил отменить предварительное решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.