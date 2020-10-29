Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус у летучих мышей в России. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило агентство РИА Новости

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"», — рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Она отметила, что летучие мыши не опаснее других диких животных, таких как лисы и ежи, которые также могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Людям достаточно не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания.

По словам Сперанской, исследование пока не завершено, продлится оно еще около двух лет.