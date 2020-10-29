Отмена президентом Белоруссии Александром Лукашенко митинга своих сторонников в Минске может быть связана с визитом главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашок о Лукашенко: в его силах не допустить радикализации митингов © REUTERS, Vasily Fedosenko Лукашенко в Минске.

«Я предполагаю, что по итогам визита Нарышкина Лукашенко вынужден был отменить свой митинг. Может быть, это было связано с провокациями и диверсиями, которые могли произойти в минувшее воскресенье (25 октября — ред.)», — сказал Болкунец.

По его словам, еще одна причина, почему Лукашенко не смог собрать митинг в свою поддержку, состоит в том, что он не смог набрать сторонников. Политолог напомнил, что президент анонсировал присутствие 300 тысяч человек, но чтобы их всех привезти, нужно было собрать пять тысяч автобусов.

Болкунец напомнил, что даже премьер-министр Роман Головченко проговорился, что не нашли место для парковки. Это значит, по словам эксперта, что в Минске сторонников Лукашенко нет и их хотели привозить из райцентров, но и там не нашлось добровольцев.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.