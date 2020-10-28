С понедельника, 19 октября, полиция и сотрудники Московского метрополитена начали проверять наличие масок и перчаток на всех станциях из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.
Куценко же прошла в подземку без перчаток и была наказана за полумеру.
«Вчера меня оштрафовали за отсутствие перчаток (я была только в маске)», — рассказала артистка, добавив, что из-за инцидента у нее испортилось настроение.
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Вчера меня оштрафовали за отсутствие перчаток (я была только в маске). Настроение было не очень, примерно как на 2 фото. Но во время процесса, от которого получились эти фото, у меня было прекрасное настроение, мы с Николиной и Алиной что-то сочиняли 😁♥️ Фото: @kaliberdanikolina (@photoactor); Макияж: @alina.makeup.artist! #похожанамаму #похожанапапу #похожанасебянотольколёжа
Подобные проверки также коснулись автобусов, электробусов, трамваев и всех поездов МЦД.
Ранее Гоша Куценко признался, что перенес болезнь, вызванную коронавирусом, в тяжелой форме, и сочинил стихотворение, посвященное COVID-19.