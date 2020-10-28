Дочь российского актера украинского происхождения Гоши Куценко Полина была оштрафована в метро из-за отсутствия перчаток. Актриса поделилась произошедшим в своем Instagram-аккаунте 27 октября

«Ты прикольный на сосках-ножках»: заразившийся Куценко воспел коронавирус в стихах © РИА Новости, Денис Макаренко | Перейти в фотобанк

Куценко же прошла в подземку без перчаток и была наказана за полумеру.

«Вчера меня оштрафовали за отсутствие перчаток (я была только в маске)», — рассказала артистка, добавив, что из-за инцидента у нее испортилось настроение.

Подобные проверки также коснулись автобусов, электробусов, трамваев и всех поездов МЦД.

Ранее Гоша Куценко признался, что перенес болезнь, вызванную коронавирусом, в тяжелой форме, и сочинил стихотворение, посвященное COVID-19.