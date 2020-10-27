«Настоящие опросы говорят сейчас, что я побеждаю!», — написал Трамп в Twitter.

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По данным опроса Rasmussen Reports от 26 октября, 52% американских избирателей одобряют работу Трампа на посту президента.

В другом опросе этой же компании от того же числа Трамп опередил Байдена на 1%: действующего президента поддержали 48% имеющих право голоса респондентов, а Байдена — 47%.

До этого момента практически все опросы свидетельствовали о лидирующих позициях Байдена, в том числе и у компании Rasmussen Reports: на прошлой неделе их опрос показал, что Байдена поддерживали 49%, а Трампа 46%.

В преддверии выборов 2016 года большинство опросов также не давали шансов Трампу, однако он одержал уверенную победу над своей соперницей Хиллари Клинтон, представлявшей Демократическую партию, как и Байден ныне.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.