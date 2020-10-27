«Настоящие опросы говорят сейчас, что я побеждаю!», — написал Трамп в Twitter.
The Real Polls are now saying that I am WINNING! Biggest (and most exciting) Rallies EVER. Rasmussen, 53% National. https://t.co/3KcpdwTmjv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020
По данным опроса Rasmussen Reports от 26 октября, 52% американских избирателей одобряют работу Трампа на посту президента.
В другом опросе этой же компании от того же числа Трамп опередил Байдена на 1%: действующего президента поддержали 48% имеющих право голоса респондентов, а Байдена — 47%.
До этого момента практически все опросы свидетельствовали о лидирующих позициях Байдена, в том числе и у компании Rasmussen Reports: на прошлой неделе их опрос показал, что Байдена поддерживали 49%, а Трампа 46%.
В преддверии выборов 2016 года большинство опросов также не давали шансов Трампу, однако он одержал уверенную победу над своей соперницей Хиллари Клинтон, представлявшей Демократическую партию, как и Байден ныне.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.