Президент США Дональд Трамп в соцсетях призвал верить данным опроса компании Rasmussen Reports, согласно которому он опережает по популярности кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена

«Настоящие опросы говорят сейчас, что я побеждаю!», — написал Трамп в Twitter.

The Real Polls are now saying that I am WINNING! Biggest (and most exciting) Rallies EVER. Rasmussen, 53% National. https://t.co/3KcpdwTmjv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020

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В другом опросе этой же компании от того же числа Трамп опередил Байдена на 1%: действующего президента поддержали 48% имеющих право голоса респондентов, а Байдена — 47%.

До этого момента практически все опросы свидетельствовали о лидирующих позициях Байдена, в том числе и у компании Rasmussen Reports: на прошлой неделе их опрос показал, что Байдена поддерживали 49%, а Трампа 46%.

В преддверии выборов 2016 года большинство опросов также не давали шансов Трампу, однако он одержал уверенную победу над своей соперницей Хиллари Клинтон, представлявшей Демократическую партию, как и Байден ныне.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.