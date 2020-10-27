Бывший губернатор Калифорнии, актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер поздравил действующего мэра Киева Виталия Кличко с победой в первом туре на выборах столичного градоначальника. Об этом 27 октября Кличко сообщил в Facebook

Кличко согласился выйти на дебаты с Поповым © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Также Кличко прикрепил открытку от Шварценеггера с результатами экзитпола и подписью — «Виталий, поздравляю. Я так горжусь тобой. С наилучшими пожеланиями, твой друг, Арнольд».

Местные выборы на Украине прошли 25 октября. По разным данным, Кличко уверенно лидирует, однако высока вероятность второго тура, если его результат не дотянет до 50%. Там против Кличко скорее всего будет выступать бывший глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, который набрал около 9%.