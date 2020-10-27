«Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине», — отметил он.
Также Кличко прикрепил открытку от Шварценеггера с результатами экзитпола и подписью — «Виталий, поздравляю. Я так горжусь тобой. С наилучшими пожеланиями, твой друг, Арнольд».
Местные выборы на Украине прошли 25 октября. По разным данным, Кличко уверенно лидирует, однако высока вероятность второго тура, если его результат не дотянет до 50%. Там против Кличко скорее всего будет выступать бывший глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, который набрал около 9%.