Во время голосования на местных выборах на Украине с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один умер. Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко, передает агентство «Украинские новости» 26 октября

«Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой», — сказал Ляшко.

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«В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках — это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий», — добавил Ляшко.

По мнению главного санитарного врача страны, местные выборы на Украине не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что у троих членов избирательной комиссии в Кропивницком был обнаружен COVID-19. Комиссия продолжила работу после дезинфекции помещения.