«Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой», — сказал Ляшко.
Он также отметил, что избиратели и члены избирательных комиссий преимущественно соблюдали противоэпидемические меры.
«В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках — это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий», — добавил Ляшко.
По мнению главного санитарного врача страны, местные выборы на Украине не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.
Ранее стало известно, что у троих членов избирательной комиссии в Кропивницком был обнаружен COVID-19. Комиссия продолжила работу после дезинфекции помещения.